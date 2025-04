Nationalfonds: Grüne bereiten Abwahl von FPÖ-Mann Rosenkranz vor

Es ging um den so genannten Nationalfonds für NS-Opfer.

Laut Gesetz steht Rosenkranz diesem zwingend vor. Allerdings haben Opferverbände und insbesondere die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) gegen ihn als Person schwerste Vorbehalte. Immerhin sei der Freiheitliche Mitglied einer deutschnationalen Burschenschaft und habe als solcher NS-Verbrecher und Antisemiten als „Leistungsträger“ bezeichnet. Der Umstand, dass Rosenkranz zuletzt lange an seinem Büroleiter festhielt, der mit zweifelhaften Kontakten zu Rechtsextremen für Ermittlungen wegen Wiederbetätigung gesorgt hat, hat die Vorbehalte verfestigt und bestätigt. Die IKG nimmt an Sitzungen des Nationalfonds so lange nicht teil, so lange Rosenkranz diesem vorsitzt - und deshalb gibt es seit Monaten gar keine Sitzungen.