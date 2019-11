Der Korruptionsjäger, der für die Grünen mit der ÖVP verhandelt

Ohne ihn wären Hannes Androsch, Uwe Scheuch („Part of the Game“-Prozess) oder Ernst Strasser („Cash for law“-Verfahren) nicht auf der Anklagebank gelandet oder gar verurteilt worden.

Seit Start der Koalitionsverhandlungen am Montag mischt Walter Geyer (71), Gründer der berühmten Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wieder die Politik auf. Dieses Mal nicht im Talar als Ankläger der Polit-Prominenz, sondern am Verhandlungstisch. Nach nur 30 Minuten Nachdenkpause signalisierte er grünes Licht, seine Expertise beim türkis-grünen Regierungsprogramm ein zu bringen.

Und davon besitzt Geyer eine Menge – das stellt die ÖVP auf Grund der nötigen Aufarbeitung früherer Causen (z.B.: Telekom) auf eine harte Probe. Der Korruptionsankläger verhandelt an der Seite der Grünen-Abgeordneten Alma Zadic den Komplex Transparenz.