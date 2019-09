"Waldviertel-Lüge"? Das sagt Sebastian Kurz

Das Video hat allein auf Twitter bis Montag 2.900 "Gefällt mir"-Angaben bekommen. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gab sich bereits verwundert, dass Kurz einmal angebe, aus Wien zu stammen, einmal aus dem Waldviertel. Im SPÖ-Medium kontrast.at war von der "Rache des Archivs" und zeitweilig sogar von der "Waldviertel-Lüge" zu lesen.

Manche Beobachter orten bereits ähnliche Ungereimtheiten wie seinerzeit bei Altkanzler Werner Faymann ( SPÖ), der sich einst rechtfertigen musste, wie weit er mit seinem Jus-Studium gekommen war, bevor er es abgebrochen hatte.

Kurz: "Lächerlich"

In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag sah Kurz aber keinen Widerspruch in den Statements zu seiner Herkunft. Er gab sich eher belustigt über den "'Skandal', wo ich ursprünglich herkomme" und wunderte sich, "wie lächerlich das mittlerweile in unserem Wahlkampf in Österreich geworden ist ".

Es sei einfach so, dass er in Wien-Meidling aufgewachsen und zur Schule gegangen sei, seine Familie aber seit vielen Generationen im Waldviertel wohnt - seine Verwandtschaft bis heute. Dass er im Wahlkampf 2017 als Wiener aufgetreten sei und nun als Waldviertler, sei definitiv nicht so.

Um das zu veranschaulichen ließ Kurz seinen Pressesprecher noch während der "Pressestunde" ein Wahlkampfvideo aus dem Jahr 2017, das Kurz mit seinen Verwandten im Waldviertel zeigt, auf Facebook posten.