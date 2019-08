Wahlkampf: Was der Spenden-"Verzicht" wert ist

Die Neos (wie auch die Grünen) haben ihre Spenden veröffentlicht. ÖVP, SPÖ und FPÖ sind bisher säumig. Die Neos wollen „100 Prozent Transparenz“ gar zur Koalitionsbedingung machen.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda schlägt in eine ähnliche Kerbe wie der Neos-Mann und will in der kommenden Woche mit der Veröffentlichung all seiner Spenden-Daten nachziehen.

Über die ÖVP sagt Drozda: „Entscheidend ist die Frage, was war 2018. Es gibt Hinweise darauf, dass die Spendeneinnahmen der ÖVP im Vorjahr noch einmal erheblich über den Millionen von 2017 lagen. Es ist also eine Chuzpe, sich jetzt das Büßerhemd anzuziehen und vom Verzicht zu sprechen. Welcher Verzicht? Die ÖVP hat schon 2018 ihren Geldtresor prall gefüllt, die kriegen die Tür nicht zu.“

Erwartungsgemäß zurückhaltender ist die FPÖ in der Wortwahl. Vielleicht deshalb, weil sie wieder mit der ÖVP koalieren will. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky spricht lediglich von einer „Selbstverständlichkeit“, dass sich die ÖVP nun an das Parteispendengesetz halten will. Die Freiheitlichen selbst wollen ihre Einnahmen im Rechenschaftsbericht an den Rechnungshof dokumentieren. Das Problem daran: Über das Jahr 2019 ist dann frühestens 2021 nachzulesen. Diese Einnahmen-Transparenz im Nachhinein taugt daher kaum als Entscheidungshilfe bei der Wahl.