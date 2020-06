Lernen von Merkel und Seehofer

Was kann die ÖVP von den deutschen Brüdern im Geiste lernen? Und was diese von ihr? Der heimische Generalsekretär der Christlichsozialen, Hannes Rauch, war zwei Tage unterwegs in München und Berlin. Die Mission: Wie legen CDU und CSU den Wahlkampf an? In Bayern wird ja am 15. September der Landtag neu gewählt, eine Woche später ist Bundestagswahl, sieben Tage darauf Nationalratswahl in Österreich.