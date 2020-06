Wahlkampf auf dem Tanzparkett

Drei Bälle pro Nacht, Minimum 25 Faschingsevents in sechs Wochen. Kein Politiker tanzt so emsig übers Parkett wie Josef Pühringer ( ÖVP). Wie macht das Oberösterreichs Landeshauptmann nur? "Wissen Sie, wenn man drei Bälle pro Abend besucht, ist man früher zu Hause, als wenn man nur auf einem zu Gast ist", so Pühringers Geheimnis, der pro Ball maximal zwei Stunden einplant. Pühringers tanzfreudige Superlative sind exakt geplant.

Auch Hans Niessl ( SPÖ) pendelt heute am Faschingssamstag gleich zwischen drei Bällen. "Das ist eine Ausnahme, normalerweise besuche ich nicht mehr als zwei. Denn ich will nicht nur ein Gesichtsbad nehmen", definiert Niessl sein Programm. So eifrig wie Pühringer schwingt Niessl bei Weitem nicht das Tanzbein. "Zehn Bälle habe ich dieses Jahr besucht." Das sind gerade einmal 50 Prozent von Pühringers Pensum.