Wien-Wahl: Was Wahlbeisitzer ärgert und warum die Hochrechnung so spät kam

Es war beinahe 19 Uhr, als am Wahlsonntag in Wien die ersten Hochrechnungen veröffentlicht wurden. Im Gegensatz zur "Trendprognose", einer groß angelegten Umfrage, sind die Basis einer Hochrechnung tatsächlich ausgezählte Wählerstimmen. Warum hat das so lange gedauert?

In Wien schließen alle Wahllokale gleichzeitig, um 17 Uhr. Erst dann startet die Stimmauszählung. Bei anderen Landtagswahlen liegen zu diesem Zeitpunkt schon Teilergebnisse kleinerer Gemeinden vor, in denen die Wahllokale früher schließen. Hochrechnungen sind dann möglich, wenn etwa ein Zehntel der Stimmen ausgezählt wurde.