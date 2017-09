<section><h2>Zitate der Woche: Wer hat's gesagt?</h2><p><div>Von Götterwissen und Messiaseffekten - der verbale Schlagabtausch nahm diese Woche himmliche Formen an. </div></p></section><section><h2>"Manchmal habe ich das Gefühl, er wollte eigentlich nur Klassensprecher werden, und dann ist das Ganze eskaliert."</h2></section><section><h3>"Was im Parlament passiert, wissen die Götter."</h3><p></p></section><section><h3>"Die ganze Situation um Kurz wird aus meiner Sicht doch überbewertet. Es gibt eine Art Messiaseffekt."</h3></section><section><h3>"Du pfeifst das Match an und ab. Du schaust, dass die Regeln eingehalten werden, spielst dich aber nicht in den Mittelpunkt."</h3></section><section><h3>Es ist ein wenig wie auf dem Maturaball, wo man irgendwann die Sektbar sucht. Alle sind leicht verwirrt und irren herum."</h3></section><section><h3>"Alle Sternschnuppen, die nun daherkommen, stehen unter dem Generalverdacht des Wahlzuckerls."</h3></section><section><h3>"Ich würde mir wünschen, alle Diktatoren würden sich beraten lassen."</h3></section><section><h3>"Ich habe auch nicht nur brillante Personalentscheidungen getroffen."</h3></section><section><h3>"It's time to say goodbye."</h3></section><section></section><section></section>