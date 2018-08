Neugebauer gegen Kassenfusion: "Irrglaube, dass es billiger wird’"

Dass er um den heißen Brei herumredet, dafür war Fritz Neugebauer (73) nie bekannt. Der ehemalige zweite Nationalratspräsident, Vize ÖGB-Chef und Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) ist vielen als wortmächtiger christlichsozialer Gewerkschafter in Erinnerung geblieben. Mittlerweile hat er sich aus allen Funktionen zurückgezogen – bis auf den Job des Präsidenten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA). Trotz seiner langen ÖVP-Vergangenheit nimmt sich Neugebauer beim Thema Sozialversicherungen kein Blatt vor den Mund. In der KURIER-Interviewreihe „Warum eigentlich?“ – zu sehen auf kurier.at und SchauTV – begründet der frühere Lehrer ausführlich, warum der Regierung in Sachen Umbau der Sozialversicherung weniger Tempo guttun würde.