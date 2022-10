Sabine Scheffknecht, Landessprecherin der Vorarlberger NEOS, wird den Parteivorsitz abgeben. Das erklärte Scheffknecht am Montag anlässlich einer Pressekonferenz zum zehnjährigen Bestehen von Neos Vorarlberg in Dornbirn und begründete ihren Schritt mit einem Generationenwechsel. Wer ihr in der Funktion folgt, soll am Dienstag bekannt gegeben werden.

Für Neos sei Politik eine zeitlich begrenzte Berufung. Die satzungsgemäß vorgesehenen drei Legislaturperioden als Landessprecherin gingen bei ihr Anfang nächsten Jahres zu Ende. "Ich habe mich deshalb entschieden, bei der kommenden Landesteamwahl Anfang nächsten Jahres nicht noch einmal als Landessprecherin zu kandidieren", so Scheffknecht. Sie werde aber natürlich Klubobfrau bleiben und ihre Arbeit im Landtag fortsetzen.