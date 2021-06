Von der Leyen in Wien: Der neue Marshallplan läuft

Klimaziele stehen ganz oben bei den Projekten, die in Österreich mit den 3,5 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem EU-Wiederaufbaufonds gefördert werden.

So etwa sollen 159 Millionen Euro an private Haushalte fließen, die ihre Öl- und Gasheizungen austauschen müssen.

Weitere 543 Millionen Euro gehen in den Bahnausbau in den Regionen.

Zusätzliche 306 Millionen Euro werden für emissionsfreie Busse, E-Autos und Ladestationen aufgebracht.

Insgesamt – so lobt man den österreichischen Plan in Brüssel – werden 59 Prozent dieser 3,5 Milliarden Euro in „grüne Ziele“ fließen. Damit hat Österreich die Vorgaben der EU-Kommission übererfüllt. Pflicht war, mindestens 37 Prozent der in Aussicht gestellten Hilfen für Klimaziele aufzubringen.

Mit den Geldern soll aber auch die Digitalisierung vorangetrieben werden. 891 Millionen Euro etwa werden deshalb in die Verbesserung der Internet-Infrastruktur der österreichischen Haushalte fließen. Unter einer Reihe von Maßnahmen im sozialen Bereich: Für Weiterbildung sind 277 Millionen Euro vorgesehen.

Für die 800 Mrd. Euro des EU-Wiederaufbaufonds verschuldet sich die EU-Kommission erstmals im großen Stil. Dafür werden Anleihen auf den Finanzmärkten platziert.