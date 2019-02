Vizekanzler diskutiert mit Islamkritikern

Der FPÖ-Chef lädt in seiner Funktion als Vizekanzler ein und will die Diskussion als Auftaktveranstaltung für seinen eben ins Leben gerufenen Thinktank „Denkwerk zukunftsreich“ verstanden wissen. Ziel der Plattform – deren ÖVP-Pendant „Think Austria“ heißt – ist es, „ausschließlich im Interesse Österreichs und seiner Bürger“ mit ausgewiesenen Experten „nach- und vorzudenken“.

Als Denkanstoß für die Diskussion dient das neue Buch des Politologen Michael Ley, in dessen Vorwort es heißt: Der – meist übersehene – messianische Djihad des Islam hat in dieser Version die Vernichtung des Judentums zum Ziel. Die bedrohliche Radikalisierung des Islam und seine Eroberungen in Europa provozieren möglicherweise innerhalb von wenigen Jahrzehnten nach der nationalsozialistischen Herrschaft eine neuerliche „Endlösung der Judenfrage“. Ähnlich argumentiert auch die einzige Frau am Podium: Laila Mirzo.