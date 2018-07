Viele Selfies und ein wenig Aufruhr beim zweiten Teil der Kanzler-Tour

Ganz so groß wie am Grazer Schöckl, wo Sebastian Kurz vor zwei Wochen seine „Bergauf, Österreich“-Sommertour gestartet hatte, war der Andrang beim zweiten Tourstopp am niederösterreichischen Schneeberg nicht. Es wäre aber wohl unfair, das auf mangelnde Mobilisierung der niederösterreichischen Volkspartei zurückzuführen; die hatte sich angesichts der Anwesenheit nicht nur des Bundesparteiobmanns, sondern auch ihrer unmittelbaren Chefin, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sicher ordentlich ins Zeug gelegt.

Die etwas überschaubarere Schar an Wanderern – nach ÖVP-Schätzungen wurde etwa die Hälfte der 1500 Anwesenden über die Parteiorganisation herbeigerufen – war jedoch nicht der einzige Unterschied zur Steiermark. So war am Schneeberg nicht nur Inszenierung, sondern auch Politik ein Thema. „An so einem Tag mit Blick auf den Berg ist es natürlich schwer, über Inhalte zu sprechen“, hatte Karl Nehammer vor Beginn der Wanderung noch angemerkt – um es dann doch zu tun. Der ÖVP-Generalsekretär lobte Arbeitszeitflexibilisierung und Familienbonus, Sebastian Kurz setzte nach ihm wiederum auf die europäische Perspektive und sprach vor allem über die EU-Ratspräsidentschaft und den Brexit. Johanna Mikl-Leitner lenkte die Aufmerksamkeit nach einem kurzen Exkurs über die Bedeutung Niederösterreichs („die stärkste Region des Landes“) dann aber wieder darauf, worum es wirklich gehen sollte: den Gipfelsturm. Beziehungsweise das entsprechende Beinkleid. Nach einer kurzen Musterung des Kanzlers, der in Wanderhose und T-Shirt erschienen war, legte ihm die Hausherrin, selbst in kurzer Lederhose und Trachtenbluse, für die Zukunft auch eine Lederne ans Herz. Denn: „Seine Wadeln san net so schirch.“