Verzweifelte Experten fordern umfassende Bildungsreform

Es war für viele Anwesende ein Déjà-vu: Der Verein „Neustart Schule“, initiiert von Industriellen-Kapitän Georg Kapsch, legte in einer Pressekonferenz seine Forderung „an jede neue Regierung“ vor.

Begleitet wurde Kapsch von SPÖ-Urgestein Hannes Androsch, der einst das Bildungsvolksbegehren mitinitiierte, „von dem bis heute nichts umgesetzt ist“, von Raphaela Keller vom Dachverband der Kindergärtner und Hortpädagogen, die seit „1992 die gleichen Forderungen nach einer besseren Ausbildung“ für ihren Berufsstand und mehr Fokus auf die Frühpädagogik legt.

Begleitet auch von Heidi Schrodt, die am Beispiel London auch schon seit Jahren berichtet, wie eine Reform in kürzester Zeit die schlechtesten Schulen in England zu den besten machen konnte.