Bürgermeister wollen Wachzimmer belassen

Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß – sie hat die Schließung von 30 Posten vorgeschlagen – bezeichnet die Reform als „unumgänglich“: „Wir haben Strukturen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen: Die größte Posten-Dichte und dabei die kleinsten Posten.“

Ähnlich sieht die Sache Franz Lang. „Die Bevölkerung mag sich durch einen Posten im Ort sicherer fühlen. Die Praxis zeigt aber, dass es wichtiger wäre, die Beamten ständig auf der Straße zu haben.“ Der Direktor des Bundeskriminalamtes war selbst jahrelang Gendarm, er kennt die Arbeit in der Provinz. Warum kleine Posten nicht automatisch mehr Sicherheit schaffen, erklärt er an einem Beispiel: „Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Einbrecher und haben die Wahl: In einem Ort fahren ein, zwei Polizei-Autos die ganze Nacht lang Streife. Im anderen Ort ist eine Polizeistation, also ein gut beleuchtetes, einsehbares Büro, in dem ständig Polizei anwesend und damit gebunden ist. Wo versuchen sie als Einbrecher ihr Glück?“

Hinzu komme, dass Bürger Wachzimmer selten aufsuchen: „98 Prozent der Einsätze werden durch Anrufe ausgelöst – die Menschen gehen kaum noch in ein Wachzimmer.“ Auch Reinhard Kreissl, der Leiter des Wiener Instituts für Kriminalsoziologie, sieht die Zusammenlegung als Vorteil: „Kosten für Verwaltung und Infrastruktur werden gespart. Auf den Posten selbst kommt es zur Spezialisierung der Beamten. Und insgesamt werden Polizisten freigespielt, um Streifendienst zu machen oder bei Schwerpunktaktionen zu helfen.“