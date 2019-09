"Vertrottelte Ideen im Vollsuff": Für Gericht keine Beleidigung

Nachdem FPÖ-Obmann Norbert Hofer im Juni 2018 in seiner Wiener Wohnung einen Kreislauf-Kollaps erlitten hatte, schrieb ein 41-jähriger Wiener im Internet: "Na, das erklärt alles, auf derart vertrottelte Ideen kannst ja nur im Vollsuff kommen." Hofer, der damals Verkehrsminister war, muss sich diese Aussage gefallen lassen. So hat das Wiener Oberlandesgericht ( OLG) am Mittwoch entschieden.

Hofer war strafrechtlich gegen die Unterstellungen des Mannes vorgegangen, er habe sich in alkoholisiertem Zustand befunden und ihm seien "vertrottelte Ideen" eigen. Der FPÖ-Politiker bekam in erster Instanz Recht, das Wiener Landesgericht verhängte im April 2019 wegen Beleidigung über den 41-Jährigen eine Geldstrafe von 1.000 Euro. Dieser hatte sich damit verteidigt, er habe mit seinem Posting politische Diskussionen provozieren wollen,