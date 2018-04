Vertriebene Juden: Zurück in der Stadt der (Alb)träume

Was wäre aus Österreich geworden, wären die 1930er, 1940er nicht so verlaufen, wie sie es sind? Wenn die Nazis nicht Abertausende Wiener Juden verfolgt, vertrieben, ermordet hätten?

Bill Weinberger hat oft darüber nachgedacht. Vermutlich jedes einzelne Mal, wenn er in Wien war; „50 Besuche waren es“, sagt der 76-Jährige. Auch die anderen etwa 40 Jüdinnen und Juden, die neben ihm in der Hofburg auf Einladung des Bundespräsidenten sitzen, beschäftigt diese Frage. Natürlich: Sie ist mit ein Grund, warum sie heute in Wien sind.

Das „Jewish Welcome Service“, eine Einrichtung der Stadt Wien, hat sie – Vertriebene, deren Kinder und Enkel – in die Stadt ihrer Vorfahren, ihrer Geschichte eingeladen. Aus Israel, aus den USA, aus der ganzen Welt sind sie gekommen; in die „City of dreams“, die Stadt der Träume, wie Jill Weinberger, Bills Ehefrau, Wien nennt. Sie hat sogar ein Buch mit diesem Titel darüber geschrieben, „trotz der gemischten Gefühle“.