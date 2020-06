Versicherung treibt viele Selbstständige in Konkurs

Härtefall? Einzelschicksal? Die SVA produziert viele Einzelschicksale. Die Journalistin, die mit 750 Euro pro Monat sich und zwei Kinder versorgt: „Ich hatte zwei Exekutionsdrohungen. Ich habe gerade die Schullandwochen für die Kinder gezahlt. Dafür ist die Miete noch offen.“

Die krebskranke Unternehmerin, die ihre Firma zusperren müsste, um eine Frühpension zu erhalten. „Sollte es mir aber später besser gehen, stünde ich ohne Arbeit da.“ Die Grafikdesignerin, der die SVA den Selbstbehalt nicht erlässt. Sie hat Multiple Sklerose und bräuchte viele Facharzt-Besuche. „Ich müsste jedes Mal 20 Prozent selbst zahlen. Ich habe die Behandlung abgebrochen.“

Wenn Selbstständige krank werden, wenn ihre Auftragslage schwankt – die SVA will trotzdem Geld. Zusatzversicherungen für diese Fälle können sich nur Gutverdiener leisten. Die Unternehmensberaterin Martina Schubert coacht seit 15 Jahren Ich-AGs und leitet das „Forum zur Förderung der Selbstständigkeit“. Sie sagt: „Die Steuern durchschauen noch die meisten. Die SVA gar nicht, auch die Beamten selbst nicht. Wir bräuchten ein System, das man mit Maturaniveau versteht.“

Höchst- und Mindestbeitragsgrundlage seien extrem ungerecht, sagt sie: Das führe dazu, dass jene mit den niedrigsten Einkommen „der SVA 33 Prozent ihrer Einkünfte abliefern, Topverdiener nur zwölf Prozent.“ Das Sparpaket trifft Selbstständige hart – am Verhandlungstisch hat niemand für sie gekämpft.

Die Sozialpartnerschaft ist mit den Selbstständigen überfordert: Die Arbeiterkammer ist für Arbeitnehmer da. Die Wirtschaftskammer will Arbeitgeber vertreten, nicht Ich-AGs. Dabei stellen sie in der WKÖ längst die Mehrheit: 55,6 Prozent der Mitglieder sind Ein-Mann- oder Ein-Frau-Firmen. Immer mehr werden in die (Schein-)Selbstständigkeit gedrängt. Im Vorjahr haben die Lobbylosen deshalb eine eigene Lobby gegründet: Die „Amici delle SVA“. Der Name soll bewusst an italienische Zustände erinnern. Auf Facebook hat die Gruppe 3600 Mitglieder; der harte Kern rückt regelmäßig zu Protestaktionen aus – wie letzte Woche vor dem Parlament (Bild). Werner Brix ist das Gesicht der Gruppe. Er ist Kabarettist, tritt in ORF -Serien auf – und lebt von 1300 Euro im Monat. „2009 war ein gutes Jahr. Jetzt kommt die Nachzahlung: 6000 Euro. Ich hab das natürlich gewusst. Aber was soll ich tun, ich muss ja auch leben?“