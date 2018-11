Vermögenszugriff beim Lotto-Gewinn „gerechtfertigt“

Der in Wien für die Mindestsicherung zuständige Stadtrat Peter Hacker ( SPÖ) spart wegen der offenen Fragen nicht mit Kritik an den Regierungsplänen. Hacker: „Mit Staunen lesen wir für die Mindestsicherung verantwortlichen Landesräte Berichte über Verhandlungen – wer auch immer, mit wem auch immer – ohne uns einzubinden. Dabei bleibt alles völlig unklar. Es kann sich im Augenblick nur um Schattenboxen handeln. Sicher ist, der Bund hat keine Durchführungskompetenz. Im Dezember hat die Frau Sozialministerin einen Termin mit den Landesräten zugesagt. Wir sind gespannt, was sie uns präsentiert. Die Regierungssoap geht in die nächste Folge.“