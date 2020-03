Van der Bellen: Nicht klar, worauf die türkische Regierung hinaus will

Die Situation in Griechenland verdiene schon mehr Aufmerksamkeit, meinte Van der Bellen weiters. "Ich möchte aber warnen, vorschnell die griechische Regierung zu verurteilen", sagte das Staatsoberhaupt angesichts des kolportierten Einsatzes von Tränengas an der Grenze.

Milanovic erklärte, die derzeitige Situation sei ganz anders als 2015, als er Premier gewesen sei. Seither "mussten einige Lektionen gelernt werden". Damals sei man aus humanitären Gründen und aufgrund des Standpunkts der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel anders vorgegangen und habe die Menschen nach Deutschland, Schweden und Österreich weitergewunken. Doch auch 2015 sei das Leben der Flüchtlinge nicht in Serbien oder Mazedonien bedroht gewesen, sondern zuvor in Syrien, so wie jetzt das Leben der Geflüchteten außerhalb Syriens nicht mehr bedroht sei.

Dennoch glaube er, dass "nachdem was wir in der EU unternommen haben, ist es unmöglich, dass wir wieder so eine Flüchtlingswelle erleben". Der Türkei müsse freilich geholfen werden, so Milanovic. Doch glaube er, dass nur ganz wenige Menschen die Barrieren an den EU-Außengrenzen überwinden werden. "In ein paar Tagen wird sich die Situation beruhigt haben."