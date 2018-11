Van der Bellen: "Entwicklung kann Sorgen bereiten"

KURIER: Herr Bundespräsident, am Montag feiert die Republik ihr 100-jähriges Bestehen. In diesen abgelaufenen hundert Jahren ging die Demokratie im Ständestaat und unter der NS-Diktatur verloren. Ihr Vorgänger Heinz Fischer sagt: „Das Leben ist lebensgefährlich und die Demokratie ist demokratiegefährdet“. Sehen Sie den Status quo auch kritisch?

Alexander Van der Bellen: Die liberale Demokratie ist kein Geschenk, das man erhält, und das einem ohne Zutun bleibt. Das ist eine Lehre aus unserer Vergangenheit. In der Zweiten Republik haben wir aber das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt. Das ist etwas sehr Österreichisches – den Dialog, die Versöhnung zu suchen, nicht den Streit. Das sehe ich momentan nicht grundlegend gefährdet.

Wenn man sich die globale Entwicklung anschaut, dann werden Demokratien weniger statt mehr. Befinden wir uns an einer Zeitenwende?

Die Entwicklung in manchen europäischen Staaten kann einem Sorgen bereiten. Andererseits haben nahezu alle europäischen Staaten stabile Demokratien. Und in den USA scheint das Pendel grad wieder ein Stück weit in die andere Richtung auszuschlagen. Ich denke, wir können mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft schauen, sollten aber wachsam bleiben.

Wird durch die Sozialen Medien, wo sich die User nur mehr in ihren Echokammern bewegen, zu wenig Energie in die Demokratie investiert? Nützen die Populisten diese Entwicklung für einen Angriff auf die liberale Demokratie aus?

Die neuen Medien erlauben es zunächst einmal jedem Menschen, mit einem Internetzugang seine Meinung öffentlich kundzutun. Jede und jeder kann seine Meinung ungefiltert der Welt mitteilen. Das ist ein Fortschritt. Die Schattenseite ist, dass diese Internetplattformen jene Meinungen hervorheben, die polarisieren und aufregen. Das nützen die Populisten aus. Da müssen wir dagegenhalten.