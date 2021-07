Van der Bellen empfing bulgarischen Amtskollegen Radew in Salzburg

Empfangen wurde Radew bereits am Vormittag am Flughafen Salzburg von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP), später begrüßte Van der Bellen den bulgarischen Präsidenten im Beisein von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in der Salzburger Residenz. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen, Desislawa Radewa und Doris Schmidauer, besuchen die beiden Staatsoberhäupter um 18.00 Uhr die Premierenaufführung von "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart im Großen Festspielhaus Salzburg.