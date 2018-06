Uwe Scheuch erneut wegen Untreue verurteilt

Der Kärntner Ex-Politiker Uwe Scheuch (BZÖ/FPK/FPÖ) ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt erneut der Untreue schuldig gesprochen worden. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass in Scheuchs Zeit in der Landesregierung in seinem Auftrag überhöhte Rechnungen bzw. Rechnungen ohne entsprechende Gegenleistung durch das Land bezahlt wurden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

110 Tagessätze à 40 Euro

Erst im April war Scheuchs Verurteilung in der Causa um eine BZÖ-Wahlbroschüre rechtskräftig geworden. 2012 war er in der sogenannten "Part-of-the-game"-Affäre wegen Geschenkannahme durch Amtsträger verurteilt worden, Scheuch verließ in der Folge die Politik.

Die Strafe nun wurde daher als Zusatzstrafe zu den früheren Verurteilungen ausgesprochen. Er erhielt eine Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 40 Euro, also 4.400 Euro. Dies kommt zu den früheren Verurteilungen hinzu. Insgesamt waren es bisher 490 Tagessätze und sieben Monate bedingte Haft.