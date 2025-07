Am Freitag haben sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), IHS-Chef Holger Bonin und WIFO-Ökonom Harald Oberhofer vor Journalisten dazu geäußert. Er habe vor dem Termin mit "führenden Ökonomen" Österreichs gesprochen, so Hattmannsdorfer.

Auf ein erstes Gegenpaket hat sich die EU bereits geeinigt, das ab 6. August in Kraft treten würde. Ein zweite Liste mit Maßnahmen im Umfang von 72 Milliarden Euro ist finalisiert, ein drittes Paket im Bereich der Big-Tech-Konzerne ist ebenso vorgesehen. "Es war wichtig, dass Österreich eine härtere Gangart mit anderen Ländern gefordert hat und sich in dieser Frage auch durchgesetzt hat", so Hattmannsdorfer.

Die EU rechne mit 15 bis 16 Milliarden Euro Mehreinnahmen auf Basis etwaiger Gegenzölle, so Hattmannsdorfer. Diese sollten aus seiner Sicht zweckgewidmet werden für europäische Wirtschaft.

Für die USA schlimmer?

WIFO-Ökonom Oberhofer widerspricht Trumps Grundargument für die Zölle: Die angeblich massive Schieflage beim Handel zwischen EU und USA. Zwar hätten die USA ein Handelsbilanzdefizit im Warenhandel mit der EU von 197,5 Milliarden Euro. "Was Donald Trump aber vergisst, ist, dass nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen gehandelt werden", so Oberhofer. Hier hätten die USA einen Überschuss von 148 Milliarden. "Es ist also nicht, dass wir hier eine asymmetrische Situation haben, die massiv zu Lasten der USA wäre."

Auch wären die Kosten der Zölle für die USA höher als für die EU, so Oberhofer. "Gestern wurden die Importpreise der USA bis Mai 2025 veröffentlicht." Bei diesen werden Zölle noch nicht berücksichtigt. Die Importpreise hätten sich in den letzten Monaten "flach entwickelt". Heißt: Trotz Trumps Drohungen haben europäische Exporteure die Preise, bevor die Waren verzollt werden, nicht gesenkt. Das deute darauf hin, dass es mittelfristig vor allem in den USA zu Preissteigerungen kommen werde, so Oberhofer.