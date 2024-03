US-Außenminister Blinken am Freitag zu Besuch bei Schallenberg und Nehammer

US-Außenminister Antony Blinken kommt am Freitag nach Österreich. Er wird nach Angaben des Außenministeriums Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) treffen. Blinken nimmt in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil, wie der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Donnerstag im Rahmen seiner täglichen Pressekonferenz bestätigte.

Die Gespräche Blinkens mit dem Bundeskanzler und dem Außenminister finden laut Außenamt im Bundeskanzleramt statt. Im Anschluss folgt demnach eine Pressekonferenz mit Schallenberg um 15.15 Uhr. Der US-Außenministeriumssprecher betonte, die USA und Österreich arbeiteten etwa bei der humanitären Hilfe für die Ukraine und bei der Einhaltung der Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland zusammen.

Wien sei "großartiger Partner" Es wird auch erwartet, dass Blinken und Schallenberg den Gleichklang in internationalen Fragen betonen werden. So zählen beide Länder zu den stärksten Unterstützern Israels im Nahost-Konflikt. Auch bezüglich der russischen Aggression in der Ukraine ziehen Washington und Wien an einem Strang, obwohl Österreich wegen seiner völkerrechtlichen Neutralität dem bedrängten Land keine militärische Unterstützung leisten möchte. So lobte Blinkens Stellvertreter James O'Brien Österreich erst im Dezember in einem APA-Interview in Wien als "großartigen Partner".

In der Wiener UNO-City finden regelmäßig internationale Konferenzen zur Drogenbekämpfung statt, weil das Büro der Vereinen Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) dort seinen Sitz hat. Die 67. Sitzung der UNO-Drogenkommission war bereits am Donnerstag eröffnet worden und ist hochkarätig besetzt. Zahlreiche Staaten sind auf Außenministerebene vertreten, darunter die Koka-Anbauländer Kolumbien, Honduras und Ecuador. Von der Teilnahme Blinkens an der Konferenz hatte die Tageszeitung Die Presse zuerst berichtet. Nach Angaben des US-Sprechers Miller ist Blinken der erste US-Außenminister überhaupt, der an einem Treffen der UNO-Drogenkommission teilnimmt. Österreich ist am Freitag durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vertreten, auch er wird eine Rede halten.