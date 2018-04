Unzensuriert.at-User beschimpfen Conchita wüst

Österreichs Song-Contest-Gewinnerin Conchita hat vergangenen Sonntag via Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben, HIV-positiv zu sein. Der Grund dafür, nun an die Öffentlichkeit zu gehen, sei die Erpressung durch einen ehemaligen Freund. Sorgen müssten sich die Fans nicht machen, heißt es in dem Schreiben weiter: "Seit ich die Diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer Behandlung."

Von vielen Seiten der Zivilgesellschaft folgte in den Stunden und Tagen nach dem Outing eine Welle der Solidarität. Die AIDS-Hilfe Wien drückte "uneingeschränkte Solidarität" aus, die Homosexuelleninitiative (HOSI) Wien sah ein "wichtiges Zeichen".

Aber auch der Hass im Internet blieb nicht aus.