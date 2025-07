Blauer U-Ausschuss bestritten: FPÖ ruft VfGH an

Die FPÖ kündigte zuvor an, den Verfassungsgerichtshof um Klärung zu ersuchen.

Der von der FPÖ angestrebte ÖVP-Machtmissbrauchs-Untersuchungsausschuss kommt vorerst nicht . Die Koalitionsfraktionen haben am Mittwoch das von der FPÖ im Nationalrat eingebrachte Verlangen auf Prüfung diverser Corona-Maßnahmen und des Todes des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek wie angekündigt bestritten . Der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats hat mit Koalitionsmehrheit entschieden, das Verlangen der Freiheitlichen als "zur Gänze unzulässig" zurückzuweisen.

Nach Meinung der Koalitionsparteien entspricht das Verlangen der Blauen in mehrfacher Hinsicht nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. So könne man mit einem Untersuchungsausschuss nicht mehrere, unterschiedliche Vorgänge untersuchen, die keinen inhaltlichen, personellen oder zeitlichen Zusammenhang hätten, halten sie im "Bestreitungsantrag" fest. Eine "substantiierte, nachvollziehbare" Begründung, was die Corona-Maßnahmen mit dem Fall Pilnacek zu tun haben sollen, ist ihnen zufolge dem Verlangen nicht zu entnehmen.

Zudem vermissen sie einen Plan, welchen konkreten Missständen der Untersuchungsausschuss überhaupt nachgehen soll, zumal die behauptete "systematische Unterdrückung von Kritik an Regierungshandeln" von der FPÖ nicht näher ausgeführt werde. Ein "hinreichend bestimmter" Untersuchungsgegenstand sei aber allein schon für die Frage von Aktenanforderungen wichtig.