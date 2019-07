Unterschätztes Risiko: Was Drucker verraten

Christian Kern und Sebastian Kurz haben eins gemein: In den letzten Tagen ihrer Amtszeit als Bundeskanzler wurden aus "datenschutzrechtlichen Gründen" Druckerfestplatten aus sogenannten " Multifunktionsgeräten" zerstört. Diese modernen Drucker können neben dem Ausdrucken von Dokumenten auch Scannen, Kopieren und Faxen.

Damit beispielsweise ein Ausdruck erstellt werden kann, müssen die Informationen vom Arbeitsplatzrechner zum Drucker übertragen werden. In eben diesem Drucker ist ein Festplatten-Speicher verbaut, der diese Drucker zur "oft unterschätzten Gefahr macht, wenn es um die Sicherheit von Geschäftsgeheimnissen geht", sagt "Attingo Datenretter"-Geschäftsführer Nicolas Ehrschwendner im KURIER-Gespräch.

"Der überwiegende Teil von Multifunktionsdruckern, die in Büros stehen, hat heutzutage permanente Festplatten verbaut." Das heißt: Die Festplatten speichern alles, was je an den Drucker gesendet wurde. "Aus Datenschutzsicht sind diese Druckerspeicher deshalb besonders relevant", sagt Andreas Krisch von der Datenschutzagentur. "So sind auf den Festplatten nicht nur die Dokumente, die gedruckt werden, gespeichert, sondern auch, wer welches Dokument ausgedruckt, kopiert oder eingescannt hat. Damit ist ein klarer Personenbezug vorhanden", so Krisch.

Je nach Branche können das hochsensible Daten wie Steuerbescheide, Rechnungen, Kontoauszüge oder Interna sein.