Unterhaltsgarantie für Kinder ist wohl vom Tisch

Warum? „Wenn ,Unterhaltsgarantie’ so verstanden wird, dass dem Kind in jedem Fall, nämlich insbesondere unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners, ein bestimmter Mindestbetrag zustehen soll, so besteht keine Möglichkeit, eine solche Garantie im Rahmen des Zivilrechts verfassungskonform umzusetzen“, teilt Vizekanzler Werner Kogler in Vertretung von Justizministerin Alma Zadic (beide Grüne) mit. Das Justizministerium sei dann nicht zuständig.