Allianz gegen Öl und Gas: 80 Staaten fordern das fossile Ende

Es sind vorsichtig optimistische Nachrichten, die vom 30. UN-Klimagipfel in Belém, Brasilien, kommen. Und diese betreffen das zentrale Thema jeder Klimakonferenz – das Ende der fossilen Energien, die maßgeblich die Erderwärmung antreiben.

Dutzende Länder drängen darauf, dass der Klimagipfel als wichtigstes Ergebnis einen „Fahrplan für den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe“ vorlegt. Und inzwischen haben mehr als 80 Nationen diese neue Initiative unterstützt – seitens der EU sind das außer Polen und Italien alle - auch Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, die Niederlande und Österreich sind dabei, bestätigt Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), als auch das nicht-mehr-EU-Mitglied Großbritannien. Weltweit haben sich die lateinamerikanischen Staaten angeschlossen, als auch die "Environmental Integrity Group (EIG)", das sind die Schweiz, Südkorea, Mexiko, Liechtenstein, Monaco und Georgien. Aber auch die Allianz der kleinen Inselstaaten machen mit.

Viele Länder bleiben jedoch skeptisch bis ablehnend. Die afrikanische Verhandlungsgruppe sowie Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Russland und China drängen auf finanzielle Unterstützung für ihre wirtschaftliche Diversifizierung, haben sich aber noch nicht eindeutig gegen den Fahrplan positioniert.