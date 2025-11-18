Papst Leo XIV. richtete mahnende Worte an Verhandler der Klimakonferenz

Papst Leo XIV. hat sich mit einem Appell in die Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz eingeschaltet. Die Verhandler im Belém müssten zeigen, dass sie "unerschütterlich" hinter dem Pariser Klimaabkommen und der Klimazusammenarbeit stünden, sagte das Kirchenoberhaupt in einer am Montag veröffentlichten Video-Botschaft an die Teilnehmer der COP30. Das Abkommen habe "zu echten Fortschritten geführt" und bleibe "das beste Mittel, um die Menschen und den Planeten zu schützen".

Leo XIV. erklärte, es sei "noch Zeit", einen dauerhaften Temperaturanstieg von mehr als 1,5 Grad zu verhindern - "aber das Fenster schließt sich". "Als Hüter der Schöpfung Gottes sind wir aufgerufen zu handeln", mahnte das Oberhaupt der Katholiken.

Wörtlich sagte Papst Leo: "Das Pariser Abkommen hat echte Fortschritte erzielt und ist nach wie vor unser stärkstes Instrument zum Schutz von Mensch und Umwelt. Doch wir müssen ehrlich sein: Nicht das Abkommen selbst scheitert, sondern unsere Reaktion darauf. Was fehlt, ist der politische Wille einiger. Wahre Führung bedeutet Engagement und Unterstützung in einem Ausmaß, das wirklich etwas bewirkt. Stärkere Klimaschutzmaßnahmen schaffen stärkere und gerechtere Wirtschaftssysteme. Strenge Klimaschutzmaßnahmen und -richtlinien sind Investitionen in eine gerechtere und stabilere Welt."

UN-Klimasekretär Simon Stiell sprach von einer "starken Botschaft" des Papstes. "Seine Worte rufen uns dazu auf, weiter die Hoffnung und das Handeln zu wählen" und Menschen in aller Welt zu unterstützen, die als Folge der Erderwärmung "bereits unter Überflutungen, Trockenheit, Stürmen und unaufhörlicher Hitze" litten.