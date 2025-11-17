Wer wagt es, Trumps Klimapolitik zu kritisieren?

Auf dem COP30-Klimagipfel in Belém hat Maina Vakafua Talia, Minister für Heimatangelegenheiten, Klimawandel und Umwelt von Tuvalu, eine deutliche öffentliche Brandrede gehalten – und dabei die US-Regierung der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump scharf kritisiert.

Das Besondere daran: Er war nach Medienberichten der bisher einzige Vertreter einer Nationaldelegation auf dem Gipfel, der die US-Politik öffentlich anprangerte. „Bedauerlich“ nannte etwa Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig das Ausscheiden der US-Amerikaner aus den Klimaverhandlungen.

Die Sorge der Staaten vor dem US-Präsidenten ist leider begründet: Trump hat in der Vergangenheit alle, die ihm widersprachen, nicht nur scharf attackiert, sondern auch wirtschaftlich sanktioniert – etwa Kanada mit immer höheren Handelszöllen.