D.as Budgetdefizit trifft nun auch den heimischen Hochschulbereich: Am Montag wurden die Universitätsleitungen von der Bundesregierung über die bevorstehenden Kürzungen informiert. So sollen laut an den Universitäten kursierenden Zahlen für die 22 öffentlichen Hochschulen des Landes künftig 15,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen - ein Minus von einer Milliarde Euro im Zeitraum 2028 bis 2030.

Schütze warnt vor „starkem Personalabbau“ an Unis Laut Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien, würden diese Kürzungen „in allen Bereichen“ spürbar sein, etwa durch negative Auswirkungen auf Studium und Lehre, eine sinkende Studienqualität und eine mögliche Zunahme der Studiendauer. Auch die Forschung würde davon betroffen sein: „Mit weniger Leuten wird man weniger Forschungsleistungen erbringen“, betonte der Rektor am Freitag im ORF III-Interview.

Uni Wien-Rektor: Einsparungen "jenseits jeder Proportion"

Auch gehe es bei einer Kürzung dieser Größenordnung um „starken Personalabbau“, so Schütze. Eine genaue Zahl möglicher Stellenstreichungen nannte er nicht. Betroffen seien einerseits Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, andererseits „sehr stark“ auch international gefragte Spitzenkräfte, „mit denen wir sehr oft verhandeln müssen, damit sie in Wien bleiben“ Einsparungen würden nicht ausschließlich beim Personal erfolgen, sondern auch bei Infrastruktur und in anderen Bereichen; Personalkosten seien jedoch „bei allen Universitäten der Kern des Budgets.”

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Bei den Studienrichtungen seien „potenziell alle“ von der geplanten Budgetkürzung betroffen, sagte Schütze. Eine Unterscheidung zwischen großen und kleinen Fächern lehnte er ab und verwies darauf, dass bestimmte Studienrichtungen in Österreich nur an der Universität Wien angeboten würden bzw. generell im deutschsprachigen Raum selten seien, darunter etwa Judaistik und Byzantinistik. Zudem verwies er darauf, dass kleinere Fächer teils einen großen Beitrag zur Forschungsleistung tragen würden, etwa durch das Einwerben von Drittmitteln. Entscheidungen dürften nicht allein an Studierendenzahlen festgemacht werden, es gebe „viele Parameter“, betonte Schütze.