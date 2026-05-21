Kürzungen bei Uni-Budget: Was Studierende jetzt erwarten

Die Budgetkürzungen treffen auch den Hochschulbereich in Österreich: Massive finanzielle Einschnitte werden erwartet. Am Montag wurden die Universitätsleitungen von der Bundesregierung über die bevorstehenden Kürzungen informiert. So sollen laut an den Universitäten kursierenden Zahlen für die 22 öffentlichen Unis des Landes künftig 15,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen - ein Minus von einer Milliarde Euro.

Dabei inkludiert sind unter anderem die Gehälter der Fachärzte an Unikliniken. In der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode beträgt das Budget noch 16,5 Milliarden, Uni-Rektorinnen und -Rektoren haben erst im März auf eine Erhöhung gepocht. Stattdessen werden nun wohl Forschung und Lehre zurückgefahren.

Die Bundesregierung betont indes, dass die Größenordnung der Einsparmaßnahmen noch nicht feststehe.

Mittel ohnehin nicht ausreichend

Welche Bereiche in der kommenden, dreijährigen Finanzierungsperiode bis 2023 konkret von Kürzungen betroffen sein werden, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Laut Wissenschaftsministerin Eva Holzleitner (SPÖ) gebe es aufgrund der laufenden Budgetverhandlungen noch "Spielraum."

Weitaus weniger zuversichtlich zeigen sich indes Studierende der Hauptuniversität Wien bei einem Lokalaugenschein: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man hier noch sparen will", sagt Psychologiestudentin Vanessa zum KURIER. Auch in puncto Forschung befürchte sie die Konsequenzen der Kürzungen. Ähnlich sehen das Marie und Emmy: "Wir hatten bisher nicht den Eindruck, dass generell ausreichend Mittel zur Verfügung stehen." Bisher würden sie sich aber noch keine Sorgen machen, wie sich das auf das Studium auswirken könnte.