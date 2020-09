Uni: So funktioniert Corona-Alltag in Hörsaal, Mensa und Bibliothek

Ob der stabil hohen Infektionszahlen ist das Hochschulgeschehen österreichweit auf Hybridbetrieb eingestellt. Zusätzlich hat das Bildungsministerium nun ein "10-Punkte-Programm der Hochschulen" erstellt, das dem KURIER vorliegt. Die Devise lautet wie überall und seit Monaten: "Schau auf dich und deine Uni/FH/PH". Was das konkret für jeden einzelnen Studenten bedeutet, das hat der KURIER nachgefragt.

Brief von Minister und ÖH-Vorsitzender

"Nur wer gesund ist, soll am Lehr-, Prüfungs- und Forschungsbetrieb teilnehmen", heißt es unter Punkt 1. Darauf folgt der Appell an die (Eigen-)Verantwortung (Punkt 2). Unterstrichen und buchstäblich unterschrieben ist diese Aufforderung auch in einem Brief von Bildungsminister Faßmann und ÖH-Vorsitzender Adrijana Novaković. Darin heißt es: "Und noch etwas ganz Wichtiges am Schluss: Auch wenn das soziale Leben der Studierenden nur eingeschränkt stattfinden kann, bitten wir Sie, sich Ihrer Verantwortung gegenüber Ihren Kommiliton/inn/en und Lehrenden bewusst zu sein und alle Maßnahmen einzuhalten, um ein Übertragungsrisiko zu minimieren. Denken Sie daran, dass auch junge Menschen an Vorerkrankungen leiden und daher das Gesundheitsrisiko bestmöglich reduziert werden muss."