Uni-Ranking: Wien verbessert sich, Innsbruck fällt ab

Nur wenige Änderungen gab es an der Spitze des Rankings: Die Universität Oxford ( Großbritannien) blieb an der Spitze, gefolgt vom California Institute of Technology ( USA; Vorjahr: 5) und der University of Cambridge ( Großbritannien; Vorjahr: 2). Es folgen die Stanford University, das Massachusetts Institute of Technology ( MIT), Princeton, Harvard, Yale, die University of Chicago (alle USA) und das Imperial College London ( Großbritannien). Die Eidgenössische Technische Hochschule ( ETH) Zürich ist auf Platz 13 die beste kontinentaleuropäische Universität, die Universität München als beste deutsche Hochschule kommt auf Platz 32. Dominiert wird die Rangliste wie jedes Jahr von US-Unis: 14 der Top 20- sowie 60 der Top 200-Unis sind in den USA beheimatet.

Zum Vergleich: Während Österreich eine einzige Uni unter die besten 200 bringt, sind die Niederlande gleich zehn Mal vertreten (beste Platzierung: Wageningen University & Research auf Platz 59). Die Schweiz kommt auf sechs Top 200-Unis ( ETH Zürich auf Platz 13), Schweden auf fünf (Karolinska Institut auf Platz 41), Belgien (Katholische Universität Leuven auf Platz 45) auf vier und Dänemark ( Universität Kopenhagen auf Platz 101) auf drei sowie Finnland ( University of Helsinki auf Platz 96) und Norwegen ( University of Oslo auf Platz 131) auf je eine.

Keine Änderung gab es bei der Grund-Zusammenstellung der Rangliste: Sie basiert auf 13 Indikatoren aus den fünf Bereichen Forschung, Lehre, Zitierungen, Internationalisierung und Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft. Das größte Einzelgewicht haben dabei die Zitierungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen der Forscher einer Uni (30 Prozent), gefolgt von Befragungen ("Reputation Surveys") von mehr als 20.000 Forschern zu den Faktoren Forschung (18 Prozent) und Lehre (15 Prozent).