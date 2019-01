Entlastung von Kleinverdienern: "Unfaire Förderung von Teilzeit“

Die von der Regierung avisierte, 700 Millionen Euro schwere Steuerentlastung bei den Krankenversicherungsbeiträgen von Geringverdienern wird nach dem Gewerkschaftsbund nun auch von den Neos kritisiert. Der ÖGB hat die Entlastung ja abgelehnt, weil er diese als eine versteckte „Förderung von Teilzeitbeschäftigung“ sieht und stattdessen eine Unterstützung für Arbeitnehmer fordert, die mehr bzw. die in Vollzeit arbeiten wollen.

Durchaus ähnlich sieht die Sache Gerald Loacker, Sozialsprecher der Neos. „Wir sind grundsätzlich für steuerliche Entlastungen. Allerdings müssen diese zielgerichtet sein und sollten die Leistungsträger, also die Einkommen zwischen 2500 und 4500 Euro brutto, treffen“, sagt Loacker zum KURIER.

Die von der Bundesregierung angekündigte Entlastung für Geringverdiener lehnt Loacker mit dem Hinweis auf die geltenden Bestimmungen bei der Arbeitslosenversicherung ab: „Wir haben jetzt schon das Problem, dass die abgestuften Arbeitslosenversicherungsbeiträge dazu führen, dass jemand mit zwei 1000 Euro-Teilzeitjobs in einem Jahr 840 Euro weniger an Sozialversicherungsbeiträgen bezahlen muss, als wenn er einen Vollzeitjob mit 2000 Euro ausübt. Er oder sie wird in dieser Hinsicht also deutlich bevorzugt.“