Unbestechlich: WKStA lehnt Süßigkeiten von Twitter-Usern ab

Nach der Kritik an der WKStA durch die ÖVP startete der User "Dr. Philoponus", seinen Tweets zufolge nicht zwingend ein Stammwähler der Volkspartei, eine sicherlich süß gemeinte Aktion: Er schickte an die Adresse der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft via Amazon 1,06 Kilogramm Schoko-Kekse.

Unter dem Hashtag #SweetsForWKSTA rief er gleichgesinnte Twitter-User am Donnerstag dazu auf, es ihm nachzumachen. "Wollen wir unserer Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht zeigen, wie sehr wir ihre Arbeit schätzen?", fragte er.

Süßigkeiten aus Solidarität

Hintergrund: Die ÖVP hat die Anklagebehörde in den vergangenen Tagen auf Pressenkonferenzen und im Parlament teils scharf kritisiert. Die Hausdurchsuchung bei Blümel sei nicht ausreichend begründet gewesen, so die ÖVP. Die Opposition, aber auch die Grünen, weisen das zurück und sprechen von einem Angriff auf die unabhängige Justiz.