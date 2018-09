Umfrage: Rendi-Wagner punktet bei Rot, Grün und Pink

Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner „hat eine Herkules-Aufgabe zu stemmen“, sagt Wolfgang Bachmayer im KURIER-SchauTV-Gespräch. „Denn: Sie muss eine zerrissene, zerstörte und völlig am Boden liegende Partei zusammenhalten.“ Die gestern Vormittag offiziell nominierte Nachfolgerin von Christian Kern ist in den Augen der Wähler nicht die Top-Favoritin, startet aber mit Vorschuss-Lorbeeren.

Zugetraut hätten es die Befragten in der jüngsten OGM-Umfrage am ehesten dem ehemaligen Verteidigungsminister und Neo-SPÖ-Burgenland-Boss Hans Peter Doskozil. Auf Platz zwei rangieren praktisch ex aequo die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die ehemalige SPÖ-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner.

Innerhalb der SPÖ-Wählerschaft ist das Wunsch-Nachfolgebild an der Spitze ein anderes: Eindeutig weiblich – mit leichter Schlagseite für die Zweite Nationalratspräsidentin und ehemalige SPÖ-Ministerin. 20 Prozent der deklarierten Sympathisanten der Roten sprachen sich für Doris Bures aus, die dereinst Christian Kern, als er noch ÖBB-Chef war, absprach, ein guter Politiker sein zu können. Mit 18 Prozent auf Platz zwei rangiert Rendi-Wagner, die Kern als Kanzler zur Gesundheitsministerin machte.

Breiterer Appeal

„ Rendi-Wagner hat eine hohe Akzeptanz bei den jungen, städtischen Wählern“, sagt Bachmayer, „doch sie ist im Gegensatz zu Bures nicht in der Partei verankert“. Die künftige SPÖ-Chefin „hat aber deutlich mehr Zustimmung bei Anhängern von Neos, Pilz und Grünen als Bures“. Bures wiederum hat einen enorm hohen Zuspruch bei älteren Wählern und im ländlichen Raum. Umgekehrt ist das Verhältnis bei den Geschlechtern: Bures hat eine höhere Akzeptanz bei Frauen, Rendi-Wagner bei den Männern.

Mit kräftigem Gegenwind muss der scheidende SPÖ-Chef Christian Kern bei seinen neuen politischen Plänen rechnen. „Das ist nicht mein Stil, mit dem Bihänder auf Leute einzudreschen,“ argumentiert Christian Kern am Dienstag in einer überraschend einberufenen Pressekonferenz, warum er von der Oppositionsbank abtritt, um am europäischen Parkett aufzutreten.