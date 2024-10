Dabei haben sich große Unterschiede gezeigt. Während Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) etwa beim Kriterium "Belastbarkeit" die Nase vorn hat, schneidet FPÖ-Chef Herbert Kickl in den Kategorien "Beharrlichkeit", "Volksnähe" und "Kommunikationsfähigkeit" am besten ab. Das meiste Vertrauen hatten die Befragten in NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger .

Diese PolitikerInnen genießen das meiste Vertrauen

Bei "Integrität" und "Vertrauen" finden 51 Prozent der Befragten, dass Meinl-Reisinger diese Qualitäten habe. Dahinter folgen Babler (47 Prozent), Nehammer (45 Prozent) und Kogler (42 Prozent). Kickl bildet in dieser Kategorie mit 31 Prozent das Schlusslicht. "Angesichts der Tatsache, dass Korruption in der Politik als die größte Bedrohung für unsere Demokratie angesehen wird, ist Moral in der Politik für die Wähler und Wählerinnen von entscheidender Bedeutung", merkte die Leiterin des Österreichischen Gallup-Instituts, Andrea Fronaschütz, an.

Dafür schneidet FPÖ-Chef Kickl bei "Beharrlichkeit" am besten ab. 74 Prozent der Befragten sind der Meinung dass er sich durch nichts von seinen Vorhaben abbringen lässt, 65 Prozent betrachten ihn als durchsetzungsstark. Meinl-Reisinger und Nehammer werden von rund der Hälfte der Befragten für durchsetzungsfähig gehalten, Babler von einem Drittel und Kogler von einem Viertel.

In Bezug auf die persönliche Belastbarkeit punktet in erster Linie Bundeskanzler Nehammer mit 60 Prozent Zustimmung. Mit Kickl verbinden diese Eigenschaft 56, mit Meinl-Reisinger 53 Prozent.