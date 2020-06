Umfrage: ÖVP-Werte auf hohem Niveau rückläufig

SPÖ bei 17 Prozent

Die Grünen, die in den Rohdaten Anfang/Mitte Mai bei zwölf Prozent gelegen waren, kommen aktuell auf 16 Prozent. Die SPÖ liegt bei 17 Prozent, was ihren besten Wert der vergangenen Wochen darstellt. Die FPÖ erreicht in den Rohdaten momentan acht, NEOS sechs Prozent. Ein knappes Viertel der Befragten gab in der Umfrage an, unentschlossen zu sein oder im Fall einer Neuwahl nicht wählen gehen zu wollen. Für die Hochrechnung müssen diese Stimmen herausgerechnet und auf die anderen Parteien verteilt werden. Die Ergebnisse will das Institut kommende Woche veröffentlichen. In der Kanzlerfrage liegt Kurz derzeit bei 38 Prozent und damit meilenweit vor der zweitgereihten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (13 Prozent).

Angesichts eines Wertes von 46 Prozent vor vier Wochen ist die Zustimmung zum türkisen Kanzler aber geringer geworden. Allerdings handelt es sich auch hier um Rohdaten. 29 Prozent sind in der Kanzlerfrage unentschlossen oder würden keinen der aktuellen Spitzenkandidaten bzw. gar nicht wählen.