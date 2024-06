Umfrage zeigt klares Bekenntnis zu EU-Mitgliedschaft

Eine Umfrage vom Tag nach der Europawahl zeigt ein klares Bekenntnis der Österreicher und Österreicherinnen zur EU-Mitgliedschaft. 76 Prozent der in der Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) Befragten sprachen sich dafür aus, dass Österreich Mitglied der Europäischen Union bleiben soll. 17 Prozent plädierten für einen Austritt. 7 Prozent deklarieren sich nicht, wie die ÖGfE mitteilte.

EU-Mitgliedschaftsbefürworter

Gegenüber der vorangegangenen ÖGfE-Umfrage von März hat sich die Zahl der EU-Mitgliedschaftsbefürworter den Angaben zufolge um 11 Prozentpunkte erhöht. Die Zahl jener, die einen EU-Austritt favorisieren, ist um 6 Prozentpunkte gesunken. Ebenfalls zurückgegangen ist laut ÖGfE die Anzahl jener, die sich in dieser Frage unsicher sind bzw. nicht deklarieren, nämlich um 5 Prozentpunkte.

"Der Ausgang der Wahlen zum Europäischen Parlament in Österreich ist auch ein Gradmesser für die Unzufriedenheit mit nationaler und europäischer Politik. In unserer Nachwahlanalyse zeigt sich jedenfalls, dass die Unterstützung für die österreichische EU-Mitgliedschaft unbestritten ist und gerade 'am Tag danach' besonders hoch ausfällt", resümierte Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.