Umfrage: Kickl ist verantwortlich für die niedrige Impfquote

Für die Geimpften gibt es einen Hauptschuldigen an der, im westeuropäischen Vergleich niedrigen Impfquote in Österreich: Herbert Kickl. 72 Prozent der 670 von OGM befragten Geimpften sagen, der FPÖ-Chef trage für die niedrige Durchimpfungsrate die Verantwortung. Ein deutlich geringerer Anteil, 58 Prozent, geben der Regierung, 57 Prozent Falschinformationen in sozialen Medien die Schuld (Mehrfachnennungen waren möglich). Wenig Verständnis gibt es für die Demonstrationen und Aufmärsche der Impfgegner: 58 Prozent haben „gar keines“, weitere 12 Prozent „eher keines“. Hingegen haben 18 Prozent „volles Verständnis“ – der harte Kern – und weitere 10 Prozent „eher“ Verständnis.