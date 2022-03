Ukrainische Frauen berichteten Abgeordneten von ihrem Schicksal

Eine ähnliche Geschichte nennt Olha Bosak die ihre. Auch sie war erfolgreiche Unternehmerin in der Ukraine und fängt nun in Wien neu an. "Die Ukrainer wollen ihre Freiheit, ihre Leichtigkeit und ihre Hoffnung nicht verlieren", sagte sie. Es sei unmöglich, die Seelen der Ukrainer zu brechen. "Erst durch diese tragischen Umstände hat die Welt gelernt, wer die Ukrainer wirklich sind", so Bosak.

Und dann war da noch die 20-jährige Gesangsstudentin Diana Maria Marchuk. Sie erzählte die Geschichte ihrer Flucht mit dem Zug: von Massenpanik an den Bahnhöfen und stundenlangem Warten. Und davon, wie sehr es ihr wehtut, wenn sie an ihre Familie und Freunde und die ukrainischen Soldaten denkt - "und all das Schöne, das dort jetzt zerstört wird".