U-Ausschuss: Wenn sich Konzerne Parteien kaufen

Was genau ihre Motive waren, das müssen am Mittwoch Leo Wallner (früher Casinos Austria) und Friedrich Stickler (Lotterien) erklären. Faktum ist, dass die Casinos bei dem damals finanzschwachen BZÖ eine überraschende Meinungsänderung verursachten. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Konzerne Novomatic und Telekom – gemeinsam mit den Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger – recht erfolgreich bei den Orangen lobbyiert, das Monopol beim Online-Glücksspiel endlich aufzuweichen.

Floss von Novomatic Geld ans BZÖ? Das war am Dienstag nicht Thema. Fest steht aber, dass die BZÖ-Klubjuristen – offenkundig mit Hilfe der Konzernjuristen – bis zuletzt an einem entsprechenden Gesetzesantrag feilten, der im Finanzausschluss hätte beschlossen werden sollen.

Hochegger, der am Dienstag wieder ins Parlament geladen war, konnte diesmal nur wenig zur Aufklärung beitragen: Ja, man habe Novomatic und Telekom unterstützt, das Monopol aufzubrechen; und nein, er sei nicht so naiv gewesen zu glauben, die Casinos würden keinen Widerstand leisten. Das eigentliche "Mastermind" beim Projekt sei Meischberger gewesen – und letztlich sei man ja nicht erfolgreich gewesen. Denn die Aufweichung des Glücksspielmonopols scheiterte am Widerstand der ÖVP, die der "Nacht-und-Nebel"-Aktion des Koalitionspartners (das BZÖ wollte die Gesetzesänderung unbemerkt per Abänderungsantrag durchs Hohe Haus bringen, Anm.) nicht zustimmte.