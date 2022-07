U-Ausschuss: VfGH weist VP-Antrag zurück

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat über zwei Anträge von ÖVP-Nationalratsabgeordneten zum laufenden Korruptionsuntersuchungsausschuss entschieden. Es ging um die Vorlage von Daten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Die ÖVP hatte vom Gerichtshof die Feststellung beantragt, dass Justizministerin Alma Zadic (Grüne) von der WKStA sichergestellte Chats zwischen dem Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, sowie Personen mit Naheverhältnis zu FPÖ und SPÖ vorzulegen hat. Zadic argumentierte damit, dass sie aufgrund der Menge der Daten nicht alle Beweisanforderungen gleichzeitig erledigen könne. Außerdem wollte die ÖVP, dass dem Ausschuss die gesamte schriftliche und elektronische Kommunikation innerhalb der WKStA übermittelt wird, soweit sie mit dem Untersuchungsgegenstand zusammenhängt. Das lehnte die Mehrheit im Ausschuss ab. Gleiches galt für die Vorlage der vollständigen Kopie des lokal wie serverseitig erfassten Datenbestandes des "Usermail"- Accounts der WKStA.

In diesem Beschluss wurde ausgeführt, das Verlangen der Ausschussmitglieder der ÖVP sei derart weit und undifferenziert, dass davon auch vieles erfasst sei, was keinerlei Bezug zum Untersuchungsgegenstand habe. Der VfGH stimmt dem nunmehr zu und stellt in seiner Entscheidung fest, dass das Verlangen "keinerlei Einschränkungen auf die Vorlage von Akten enthält, die von abstrakter Relevanz für den Untersuchungsgegenstand sind". Es kann, so der VfGH, nicht Zweck einer ergänzenden Beweisanforderung sein, ohne Bezeichnung näherer Anhaltspunkte die Vorlage von Akten und Unterlagen zu verlangen.