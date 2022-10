U-Ausschuss: Sobotka will Fragen der Mandatare schriftlich

Und auch mit einem Änderungsvorschlag wartet Sobotka auf: Etwa sollen die Abgeordneten ihre Hauptfragen auch schriftlich einbringen müssen. "Nicht im Vorhinein, sondern dass ich sie einfach vor mir liegen habe, um die Frage richtig beurteilen zu können." Diesen Wunsch begründet Sobotka damit, dass er und auch der Verfahrensrichter unmittelbar nach Stellen der Frage über die Zulässigkeit entscheiden müssen, ohne diese aber vor Augen zu haben.

U-Ausschüsse seien für ihn ein "wichtiges demokratisches Mittel", so Sobotka: "Ich sehe aber, dass man derzeit nicht glücklich damit umgeht." Mit einer Reform der Geschäftsordnung sei "sicher vielen geholfen". Er habe die Abgeordneten gebeten, sich Ausschüsse in Deutschland anzusehen und was man von deren "Nüchternheit" lernen könne.