U-Ausschuss: Sobotka sieht Debatte um seine Person gelassen

Der Ibiza-U-Ausschuss ist der 31. Untersuchungsausschuss der Zweiten Republik. Ein Untersuchungsausschuss sei ein "wesentliches Instrumentarium des Parlaments und der politischen Verantwortung". Er sei kein Gericht, könne aber erhellende Elemente für die Gerichte liefern, so Sobotka. Der Ausschuss starte trotz Corona recht schnell, das Verlangen nach Einsetzung eines Untersuchungsausschuss kam am 11. Dezember 2019 durch SPÖ und NEOS. Nach einigen Debatten um Inhalt und Länge der Untersuchung gibt es mittlerweile eine Ladungsliste für die Zeugen und einen Fahrplan. Bis April kommenden Jahres sind 42 Sitzungstage vorgesehen. Eine dreimonatige Verlängerung ist möglich.

Nächste Woche geht es los mit Strache & Co.

Wie überall gelten auch im Parlament bestimmte Corona-Sicherheitsmaßnahmen. So wird im Lokal 7, wo schon der BVT- und der dritte Eurofighter-Untersuchungsausschuss stattgefunden haben, eine Plexiglas-Wand eingezogen. Die Plätze für die Journalisten wurden erweitert und es werden Visiere zur Verfügung gestellt.

Sobotka ging in seiner Stellungnahme auch auf die Kritik der SPÖ an der Auswahl des Lokals ein. Es hätten sich vier von fünf Parteien klar für den gewählten Raum ausgesprochen. Dieser sei bereits für U-Ausschüsse erprobt und biete alle notwendigen Vorkehrungen. So kann er zum Beispiel abhörsicher gemacht werden.

Als Verfahrensrichterin wird die Niederösterreicherin Ilse Huber fungieren, die seit 1993 Richterin für Zivilsachen am Obersten Gerichtshof ist. Als besondere Herausforderung dieses Ausschusses nannte sie den Persönlichkeitsschutz und Abgrenzung der Aussagepflicht der Auskunftspersonen, denn gegen etliche Personen Strafverfahren anhängig seien. Die Schwierigkeit bei diesem Ausschuss liege daran, dass das Ibiza-Video riesige Auswirkungen gehabt habe und das werde auch bei der Untersuchung spürbar sein.