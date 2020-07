U-Ausschuss: Reform lässt auf sich warten

Fortan soll auch eine parlamentarische Minderheit einen Untersuchungsausschuss einsetzen können. Das haben die Klubobleute von SPÖ und ÖVP bereits 2009 schriftlich zugesagt. Zum Ärger der Opposition ist bis heute nichts passiert.

Und so wollen die Grünen die Bürger zu Verbündeten machen. Im Hauptausschuss des Hohen Hauses haben sie am Freitag beantragt, bei der Bundesheer-Volksbefragung am 20. Jänner auch dieses Thema behandeln zu lassen ("Sind Sie für die Schaffung eines Minderheitenrechtes auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen?").

Rote und Schwarze, die ihren Wehrpflichtbefragungsantrag absegneten, reagierten wie erwartet. Sie stimmten dagegen.

Es sei nicht nötig, das Volk entscheiden zu lassen; das habe die Politik schon getan, argumentiert SPÖ-Fraktionschef Josef Cap das Njet seiner Partei: "Wir haben schon länger Konsens, dass wir U-Ausschüsse zu einem Minderheitenrecht machen wollen." Und warum sind sie es dann noch immer nicht? "Weil wir uns bisher auf kein Modell einigen konnten." Dass die SPÖ bremse, wie etwa die Grünen beklagen, bestreitet Cap im KURIER-Gespräch: "Wir sind lediglich skeptisch, die Schlichtungsstelle bei Streitfragen im U-Ausschuss außerhalb des Parlaments einzurichten."

Der Koalitionspartner ÖVP möchte ja das Verfassungsgericht mit dieser Aufgabe betrauen. Punkto Volksbefragung in Sachen U-Ausschuss sind die Schwarzen aber eines Sinnes mit der SPÖ; die sei obsolet. "Es gibt einen Fünf-Parteien-Konsens über die Reform-Notwendigkeit", heißt es im Klub der ÖVP.