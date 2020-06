U-Ausschuss: Mosers Rücktritt gefordert

Nach zweieinhalb Stunden sah es tatsächlich so aus, als sei die wesentliche Streitfrage, nämlich ob der Ausschuss weiter und uneingeschränkt auch zu den als erledigt geltenden Themen Akten aus den Ministerien bekommt, beigelegt. Sekretäre der Parlamentsfraktionen sprachen von einem greifbaren Kompromiss, der in der folgenden Sitzung des Ausschusses beschlossen werden könne.

Doch dazu kam es nicht. Die Vertreter von ÖVP, SPÖ, BZÖ und FPÖ kritisierten nach dieser Sitzung Moser schlicht als "überfordert": So erklärte sie sich bereit, einen Vier-Parteien-Antrag abstimmen zu lassen, den sie tagelang für rechtswidrig gehalten und zurückgewiesen hatte. Sie verlas in der Sitzung aber eine Erklärung, in der sie nicht nur wissen ließ, dass sie weiter der Meinung ist, der Antrag sei nicht rechtens; zusätzlich stellte Moser fest, was in der Krisensitzung bei Prammer paktiert wurde – das alles schürte die Wut der Fraktionen.

"Was ist von einer Vorsitzenden zu halten, die sagt, ein Antrag verstößt zwar gegen die Gesetze, aber ich lasse ihn zu, weil das politisch opportun ist?", kritisierte BZÖ-Fraktionsführer Stefan Petzner. " Moser hat versucht, den Inhalt des Prammer-Gesprächs in ihrem Sinne zu deuten. Nach all dem, was vorher passiert ist, war das eine Provokation", sagte ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon zum KURIER.